Виталий Миколенко — неожиданный герой метаморфозного Эвертона

Это был самый быстрый гол в Премьер-лиге этого сезона. Как ни странно, забил его именно "Эвертон", который известен своими стартовыми натисками.

Секундная стрелка на часах не успела сделать даже одного полного оборота, как левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко ворвался во вратарскую площадку и пробил головой мимо вратаря "Кристал Пэлас" Сэма Джонстона.

Это был 5 гол "ирисок" за первые 15 минут матчей этого сезона, и, хотя "Пэлас" вскоре сравняли счет благодаря точному пенальти от Эберечи Эзе, команда Шона Дайча все еще может похвастаться лучшим показателем результативности после первых 15 минут - 5 голов забито и 1 пропущено.

Роль Миколенко, который в основном известен как надежный и не рискующий защитник, во всей этой истории достаточно интересна и показательна.

В своих 60 предыдущих матчах в футболке "Эвертона" до ноября этого года Виталий забил лишь один гол - это был потрясающий удар издали в чрезвычайно важной гостевой победе над "Лестером" (2:1) в мае 2022 года. Тогда команда Фрэнка Лампарда боролась за выживание, это стало первым результативным действием украинца в новом клубе, на тот момент он еще не отдал ни одного ассиста.

Однако забив в ворота "Кристал Пэлас", Миколенко повторил свой подвиг недельной давности, когда его команда сыграла вничью с "Брайтоном" (1:1) на "Гудисон Парк" - там он оформил свой гол через 7 минут после стартового свистка. Всего за 8 дней он утроил количество своих голов в английском футболе.

Для команд Шона Дайча быстрый старт и активный натиск на ворота соперника с первых минут точно не является чем-то необычным.

Его коллективы на первых минутах всегда были агрессивными, прямолинейными и делали все возможное, чтобы доставить мяч к единственному нападающему Доминика Калверта-Льюина. Они всегда хотели захватить инициативу и удержать ее под контролем.

И все же удивительно, что левый защитник является одним из главных бенефициаров такого подхода. Особенно в команде Шона Дайча.

Тот удар головой на "Селхерст Парк" был скорее похож на типичную попытку забить, которой мы ожидаем от нападающего, например, Калверта-Льюина, а удар Виталия с правой ноги из глубины штрафной площади против "Брайтона" был похож на типичную игру левого вингера. Во время второго гола "Эвертона" против "орлов" Миколенко продемонстрировал великолепный контроль и технику, пробив в стойку ворот перед тем, как Абдулае Дукуре переправил мяч в пустые ворота.

Все эти события стали возможными после незначительных изменений в игровой роли украинца в этом сезоне.

Миколенко теперь имеет больше касаний к мячу (в среднем 60 касаний на 90 минут, по сравнению с 56,9 в прошлом сезоне) и, как показано на графике ниже, куда чаще проникает в более продвинутые зоны, как на левом фланге "Эвертона", так и в штрафную площадь соперника.

Как изменились зоны касаний к мячу у Виталия Миколенко в этом сезоне по сравнению с прошлым. Числа показывают, насколько изменилось среднее количество касаний в той или иной зоне на поле. А числа в скобках показывают среднее количество касаний в каждой из зон в прошлом сезоне.

Большая часть атак "ирисок" проходит именно через фланг Миколенко. В этом сезоне 38,7% их касаний на половине поля соперника приходится именно на левый фланг (в прошлом сезоне этот процент составлял 36,1%) - в Премьер-лиге больше левым флангом атакуют только "Бернли" (40,8%) и "Вест Хэм" (39,9%).

На графике ниже показана карта передач "Эвертона" в сентябрьском домашнем поражении против "Лутона" (1:2) - в матче, где команда Дайча доминировала с точки зрения владения мячом, но в итоге умудрилась проиграть. Обращает на себя внимание то, насколько близко Дуайт Макнил, Абдулае Дукуре и Амаду Онана находятся к Виталию Миколенко и насколько тесно эта четверка связана между собой передачами. Зеленые линии, идущие от Миколенко, показывают, что он активно вовлечен в игру и приносит немало пользы своими передачами.

Зеленые кружочки показывают активно вовлеченных игроков в командные комбинации, зеленые линии — полезные передачи между футболистами. Желтые показатели — взаимодействие похуже, красные — наихудшее.

Результатом этого всего — увеличение количества касаний и лучшая взаимосвязь с партнерами по команде — является то, что Миколенко менее чем за треть этого сезона Премьер-лиги нанес 9 ударов по воротам соперника, тогда как за весь прошлый сезон у него было 10 ударов. Да, это все находится на достаточно ранней стадии построения стиля игры команды Дайча, многое может измениться, но прямо сейчас Виталий является очень важным элементом атаки своей команды, он постоянно совершенствуется в этом направлении.

Однако план на игру не всегда одинаковый, зачастую "Эвертон" играет все же от соперника.

Некоторые из лучших выступлений Миколенко в этом сезоне состоялись в ситуациях, когда "ирискам" приходилось противостоять мощному прессингу. Он хорошо справился с Мохамедом Салахом в недавнем мерсисайдском дерби, а также выстоял против Букайо Сака из "Арсенала". Джаррод Боуэн был просто съеден во время их победы над "Вест Хэмом" (1:0) в конце прошлого места, и лишь выход Майкла Олизе со скамейки запасных в противостоянии с "Пэлас" в середине второго тайма заставил украинца изрядно понервничать.

Возможно, Миколенко не может похвастаться бешеной скоростью или грубой физической силой, но он очень активен и настойчив в своем подходе к обороне. По данным от FBRef, который пользуется информацией от Opta, украинец входит в лучшие 9% по отборам, в лучшие 7% по перехватам и в лучший 1% по выносам среди всех коллег по позиции в топ-5 лигах, Лиге Чемпионов и Лиге Европы за последний год.

Отчасти это связано со стилем.

"Эвертону" Дайча приходится выдерживать периоды постоянного прессинга со стороны соперников, а значит частота защитных действий у игроков его команды, скорее всего, будет выше по сравнению с другими. Та же логика применяется и к атакующим и креативным показателям игры, где Миколенко входит в 1% лучших по прогрессивным передачам, в 10% по количеству передач и в 12% по ожидаемым голевым передачам.

"Я убежден, что в первую очередь надо умело защищаться", - сказал Дайч, который почти два десятилетия играл на позиции центрального защитника, имея в своем активе более 500 матчей в трех английских дивизионах до того, как в 2007 году начал тренерскую карьеру. "Это твоя работа, поэтому ты и называешься защитником. Игра немного изменилась, но мне всегда нравились защитники, которые в первую очередь умеют защищаться. Миколенко, безусловно, умеет это делать. "Я думаю, что сейчас он начинает показывать признаки того, что он может дать наши команде в будущем. Он умеет играть, ему хватает мобильности и силы. Его физическая подготовка лишь улучшается, как и его менталитет. Он заслуживает комплиментов, которые получает, и я думаю, что Виталий имеет полное право этим наслаждаться".

Миколенко пришел в "Эвертон" в довольно странный период новейшей истории клуба, когда они остались без спортивного директора и руководителя скаутского отдела из-за ухода Марселя Брандса и его штаба за месяц до прихода украинца. Тогда за январскую трансферную кампанию отвечали совет директоров и владелец Фархад Мошири вместе с Рафаэлем Бенитесом, которого уволят через две недели после приобретения Миколенко у киевского "Динамо".

Да, за ним следили определенный период, но на том этапе мало кто ожидал, что он сразу же попадет в стартовый состав команды, которая находится в таком трудном положении. Тем более его не видели в стартовом составе команды, которая сменила тренера и стиль игры сразу же после его подписания.

С того момента у него были небольшие проблески качества, но сейчас, когда Миколенко приближается к двум годам пребывания на "Гудисон Парк", он наконец нашел себя, свою игру и демонстрирует свои реальные возможности.

Его лучший период в синей футболке приходится на время, когда Дайч пытается стабилизировать игру команды на поле и на фоне глубоко тревожного состояния войны в его родной стране.

Ожидалось, что отец Миколенко, Сергей, впервые будет присутствовать на матче на "Гудисон Парк" в феврале прошлого года, но вместо этого он оставил свою работу строителя и стал на защиту своей Родины после российского вторжения. Виталий все еще регулярно публикует посты о войне, которая продолжается в Украине.

Начало карьеры Виталия в "Эвертоне" получилось достаточно турбулентным, но наконец именно на поле дела пошли вверх.

Большинство комплиментов достанется другим игрокам, но Миколенко уже сейчас стал важным винтиком команды, которая с каждой неделей приобретает все большую уверенность. Украинец является очень важной движущей силой фирменных стартовых натисков команды Дайча.