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В Арсенале решили активировать опцию полноценного трансфера Давида Раи
Арсенал выкупит голкипера у Брентфорда
Фото: twitter.com/BrentfordFC
Давид Райя присоединится к "Арсеналу" на постоянной основе. В августе лондонский клуб арендовал вратаря "Брентфорда" с правом выкупа.
"Канониры" решили активировать опцию полноценного трансфера испанца в 2024 году, сообщает Фабрицио Романо. "Арсенал" выкупит игрока за 27 миллионов фунтов. В июне следующего года вступит в силу долгосрочный контракт Раи с "Арсеналом", он уже подписан.
В текущем сезоне АПЛ Давид провел 8 матчей и пропустил 6 голов.
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