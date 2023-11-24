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В Арсенале решили активировать опцию полноценного трансфера Давида Раи

Англия

Арсенал выкупит голкипера у Брентфорда

В Арсенале решили активировать опцию полноценного трансфера Давида Раи

Фото: twitter.com/BrentfordFC

UA-Футбол
Новина українською

Давид Райя присоединится к "Арсеналу" на постоянной основе. В августе лондонский клуб арендовал вратаря "Брентфорда" с правом выкупа.

"Канониры" решили активировать опцию полноценного трансфера испанца в 2024 году, сообщает Фабрицио Романо. "Арсенал" выкупит игрока за 27 миллионов фунтов. В июне следующего года вступит в силу долгосрочный контракт Раи с "Арсеналом", он уже подписан.

В текущем сезоне АПЛ Давид провел 8 матчей и пропустил 6 голов.

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Источник:
Fabrizio Romano
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