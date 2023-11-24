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Манчестер Сити – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 13-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".
Встреча лидеров первенства, битва команд Гвардиолы и Клоппа – лучших на Туманном Альбионе в рамках последних лет. Очки нужны и "Сити", и "Ливерпулю", тем более, "Арсенал" поджимает и со всех сил старается вклиниться в борьбу за медали. Одержат ли "горожане" победу в домашних стенах? Забьет ли Эрлинг Холанд? Или отметится голом Мохаммед Салах? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 25 ноября – в 14:25 по киевскому времени.
Комментатор: Юрий Дрога
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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