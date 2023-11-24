  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура АПЛ

Англия
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Манчестер Сити – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 13-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Встреча лидеров первенства, битва команд Гвардиолы и Клоппа – лучших на Туманном Альбионе в рамках последних лет. Очки нужны и "Сити", и "Ливерпулю", тем более, "Арсенал" поджимает и со всех сил старается вклиниться в борьбу за медали. Одержат ли "горожане" победу в домашних стенах? Забьет ли Эрлинг Холанд? Или отметится голом Мохаммед Салах? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 25 ноября – в 14:25 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

По теме
yellow-arrow
В Арсенале решили активировать опцию полноценного трансфера Давида Раи
yellow-arrow
Виталий Миколенко — неожиданный герой метаморфозного Эвертона
yellow-arrow
Стратегия ПСЖ: вперед с Мбаппе или без него
Ливерпуль Манчестер Сити Трансляция Аудио онлайн стрим смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости