Манчестер Сити – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура АПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 13-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Встреча лидеров первенства, битва команд Гвардиолы и Клоппа – лучших на Туманном Альбионе в рамках последних лет. Очки нужны и "Сити", и "Ливерпулю", тем более, "Арсенал" поджимает и со всех сил старается вклиниться в борьбу за медали. Одержат ли "горожане" победу в домашних стенах? Забьет ли Эрлинг Холанд? Или отметится голом Мохаммед Салах? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 25 ноября – в 14:25 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский