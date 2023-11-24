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Каррагер о нарушениях Эвертона и Ман Сити: Разница в том, что первые сотрудничали с АПЛ, а вторые уклонялись

Англия
Обновлено

Каррагер и Невилл обсудили обвинения в адрес Сити

Каррагер о нарушениях Эвертона и Ман Сити: Разница в том, что первые сотрудничали с АПЛ, а вторые уклонялись

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Джейми Каррагер и Гари Невилл обсудили обвинения в адрес "Манчестер Сити".

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На прошлой неделе АПЛ лишила "Эвертон" 10 очков в чемпионате за нарушение финансовых правил. Ранее "Манчестер Сити" обвинили в 115 различных нарушениях финансового фэйр-плей.

"Разница в том, что "Эвертон" сотрудничал с АПЛ, а "Манчестер Сити" уклонялся.

Пеп Гвардиола говорил, что хочет, чтобы все решилось как можно скорее. "Сити" заявил, что не сделал ничего плохого и может это доказать - так чего ждать?

Если ты не сделал ничего плохого, веришь в это - "Манчестер Сити" [пока что] не признан виновным в 115 различных нарушениях - кому бы хотелось быть обремененным чем-то подобным, если ты говоришь, что невиновен? Чего тянуть?" - сказал Каррагер в подкасте The Overlap.

Гари Невилл предположил, что отсутствие последствий за нарушение финансовых правил связано с влиянием "горожан" в лиге.

"Премьер-лига до смерти боится "Манчестер Сити", - сказал экс-игрок "МЮ".

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Источник:
The Overlap
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