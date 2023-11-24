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Рафаэла Пимента прокомментировала слухи о переходе Эрлинга Холанда в Реал
Реакция агента Холанда на слухи, относительно трансфера игрока из Манчестер Сити
Фото: пресслужби ФК "Манчестер Сіті"
Агент Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента высказалась относительно слухов о возможном переходе футболиста в Мадридский Реал:
"Переход в Реал Мадрид? Вам надо спрашивать у Реала, а не у меня. Эрлинг заслужил на "Золотой мяч", я надеюсь, что однажды он его получит. Но я уверена, что ему больше понравилось выиграть Лигу чемпионов с "горожанами".
Напомним, что в этом сезоне нападающий забил 17 мячей и совершил 4 ассиста
????⚪️ Haaland’s agent Pimenta: “Real Madrid links? You should ask Real Madrid, not me…”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2023
“He deserved to win the Ballon d’Or, I hope he’s gonna win it one day — but I’m sure he prefers Champions League title with his team”, told CorSport. pic.twitter.com/gbOX9M9eME
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