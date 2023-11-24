Рафаэла Пимента прокомментировала слухи о переходе Эрлинга Холанда в Реал

Агент Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента высказалась относительно слухов о возможном переходе футболиста в Мадридский Реал:

"Переход в Реал Мадрид? Вам надо спрашивать у Реала, а не у меня. Эрлинг заслужил на "Золотой мяч", я надеюсь, что однажды он его получит. Но я уверена, что ему больше понравилось выиграть Лигу чемпионов с "горожанами".