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Рафаэла Пимента прокомментировала слухи о переходе Эрлинга Холанда в Реал

Англия
Обновлено

Реакция агента Холанда на слухи, относительно трансфера игрока из Манчестер Сити

Рафаэла Пимента прокомментировала слухи о переходе Эрлинга Холанда в Реал

Фото: пресслужби ФК "Манчестер Сіті"

UA-Футбол
Новина українською

Агент Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента высказалась относительно слухов о возможном переходе футболиста в Мадридский Реал:

"Переход в Реал Мадрид? Вам надо спрашивать у Реала, а не у меня. Эрлинг заслужил на "Золотой мяч", я надеюсь, что однажды он его получит. Но я уверена, что ему больше понравилось выиграть Лигу чемпионов с "горожанами".

Напомним, что в этом сезоне нападающий забил 17 мячей и совершил 4 ассиста

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Источник:
Fabrizio Romano
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