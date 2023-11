Рафаэла Пимента прокомментировала слухи о переходе Эрлинга Холанда в Реал

Агент Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента высказалась относительно слухов о возможном переходе футболиста в Мадридский Реал:

Напомним, что в этом сезоне нападающий забил 17 мячей и совершил 4 ассиста

????⚪️ Haaland’s agent Pimenta: “Real Madrid links? You should ask Real Madrid, not me…”.



“He deserved to win the Ballon d’Or, I hope he’s gonna win it one day — but I’m sure he prefers Champions League title with his team”, told CorSport. pic.twitter.com/gbOX9M9eME