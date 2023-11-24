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Манчестер Сити – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Противостояние двух лучших наставников Английской Премьер-лиги

Манчестер Сити – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Если посмотреть на турнирную таблицу АПЛ, то трудно не заметить, что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" являются двумя лучшими командами на данный момент. К тому же, в этих командах работают едва ли не лучшие наставники - Пеп Гвардиола и Юрген Клопп. Готовы ли мерсисайдцы сбросить "горожан" с первого места? Ответ на этот вопрос получим уже совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 25 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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