Манчестер Сити – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если посмотреть на турнирную таблицу АПЛ, то трудно не заметить, что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" являются двумя лучшими командами на данный момент. К тому же, в этих командах работают едва ли не лучшие наставники - Пеп Гвардиола и Юрген Клопп. Готовы ли мерсисайдцы сбросить "горожан" с первого места? Ответ на этот вопрос получим уже совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 25 ноября.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

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