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Ньюкасл – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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Продолжит ли свое возрождение команда Почеттино?

Ньюкасл – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Обескровленный от большого количества травм "Ньюкасл" начал тормозить как в АПЛ, так и в Лиге Чемпионов. Команде Эдди Гау трудно разрываться на два фронта, а на этих выходных у них встреча с мотивированным "Челси", который находится в поисках собственной стабильности. Увидим ли мы привычный уровень от "сорок"?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 ноября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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