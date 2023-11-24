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Ньюкасл – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Продолжит ли свое возрождение команда Почеттино?
Getty Images / Global Images Ukraine
Обескровленный от большого количества травм "Ньюкасл" начал тормозить как в АПЛ, так и в Лиге Чемпионов. Команде Эдди Гау трудно разрываться на два фронта, а на этих выходных у них встреча с мотивированным "Челси", который находится в поисках собственной стабильности. Увидим ли мы привычный уровень от "сорок"?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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