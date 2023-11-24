Ньюкасл – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Обескровленный от большого количества травм "Ньюкасл" начал тормозить как в АПЛ, так и в Лиге Чемпионов. Команде Эдди Гау трудно разрываться на два фронта, а на этих выходных у них встреча с мотивированным "Челси", который находится в поисках собственной стабильности. Увидим ли мы привычный уровень от "сорок"?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 ноября.

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