Брентфорд – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После поражения против "Ньюкасла" подопечные Микеля Артеты вернулись на победный путь и продолжают находить свою привычную игру. Перед международным перерывом они одолели "Бернли", где Александр Зинченко отметился голом. На этот раз им будет противостоять "Брентфорд" Томаса Франка. Возможно, украинец сможет забить во втором матче за "канониров" подряд?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 ноября.

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