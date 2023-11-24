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Брентфорд – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Александр Зинченко попытается забить в двух матчах подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
После поражения против "Ньюкасла" подопечные Микеля Артеты вернулись на победный путь и продолжают находить свою привычную игру. Перед международным перерывом они одолели "Бернли", где Александр Зинченко отметился голом. На этот раз им будет противостоять "Брентфорд" Томаса Франка. Возможно, украинец сможет забить во втором матче за "канониров" подряд?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 ноября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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