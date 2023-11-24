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Микель Артета выразил свою поддержку Эвертону после санкций в Премьер-лиге

Англия
Обновлено

Тренер Арсенала выразил свое сочувствие клубу, в котором он когда-то играл

Микель Артета выразил свою поддержку Эвертону после санкций в Премьер-лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Микель Артета выразил свою поддержку Эвертону, который недавно потерял десяти очков в Премьер-лиге из-за нарушения правил финансового фэйрплей. На пресс-конференции тренер Арсенала рассказал о благосклонном отношении к клубу, в котором он играл с 2005 по 2011 год, и признал трудности, с которыми они встретились

"Я чувствую себя очень привязанным к этому клубу. Это очень сложное время для них. Очевидно, что это очень сложное положение, но Эвертон оказывался во многих других сложных ситуациях и всегда находил способ двигаться вперед", - сказал он на пресс-конференции

Отметим, что Эвертон стал жертвой самой строгой спортивной санкции в истории Премьер-лиги. Клуб не вылетает из первого дивизиона с сезона 1954/55.

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Микель Артета
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Источник:
folhape
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