Пеп Гвардиола заявил, что не уйдет в отставку, если Сити вылетит в третий дивизион

Пеп Гвардиола заявил, что отказывается от идеи отставки с поста главного тренера Манчестер Сити, если клуб окажется виновным в нарушении правил финансового фэйрплей и вылетит в Первую лигу.

Обвинять клуб начали после того как у Эвертона за одно нарушение правил сняли 10 очков.

Напомним, что Манчестер Сити обвиняют в более 100 нарушениях правил Премьер-лиги, все из которых они отрицают.

"Мы невиновны, пока вина не будет доказана", - сказал Гвардиола, относительно правил FFP

Также тренер отметил отличие случая своего клуба от Эвертона, утверждая, что обвинения не имеют под собой оснований и обещал защищать интересы Сити