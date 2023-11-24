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Пеп Гвардиола заявил, что не уйдет в отставку, если Сити вылетит в третий дивизион

Англия

Тренер считает, что клуб невиновен во всех обвинениях и обещает защищать интересы Сити

Пеп Гвардиола заявил, что не уйдет в отставку, если Сити вылетит в третий дивизион

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пеп Гвардиола заявил, что отказывается от идеи отставки с поста главного тренера Манчестер Сити, если клуб окажется виновным в нарушении правил финансового фэйрплей и вылетит в Первую лигу.
Обвинять клуб начали после того как у Эвертона за одно нарушение правил сняли 10 очков.

Напомним, что Манчестер Сити обвиняют в более 100 нарушениях правил Премьер-лиги, все из которых они отрицают.

"Мы невиновны, пока вина не будет доказана", - сказал Гвардиола, относительно правил FFP

Также тренер отметил отличие случая своего клуба от Эвертона, утверждая, что обвинения не имеют под собой оснований и обещал защищать интересы Сити

"Мы не согласны с тем, в чем нас обвиняют. Мы будем защищать себя и после того, как решение будет принято. Я хочу сказать о случае Эвертона. Я не знаю, что произошло, но я знаю от юристов, что это совершенно разные случаи..."

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Источник:
theguardian
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