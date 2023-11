Маурисио Почеттино: Эдди Гау замечательный тренер, один из лучших в Англии

Завтра в 17:00 состоится матч Челси и Ньюкасал Юнайтед на стадионе ""St James`Park". Перед игрой тренер Синих поделился своими мыслями относительно Эдди Хоу.

Mauricio Pochettino on Eddie Howe:



"Doing a great job. Great manager, one of the best coaches in England. Need to remember he arrived when Newcastle was bottom and look where Newcastle is. We know very well they are doing a fantastic job..."



[via @scott_trotter]