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Мохамед Салах: Поединки с Ман Сити делают нас лучшей командой
Египетский нападающий поделился своими впечатлениями от противостояний с Ман Сити
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах поделился своими мыслями о противостояниях с Манчестер Сити.Египетский футболист считает, что напряженные матчи с Горожанами на протяжении многих лет положительно влияют на развитие клуба.
"Это делает нас лучшей командой, это делает нас лучшими игроками, и я уверен, что это делает тренера лучшим тренером", - отметил нападающий.
"Мы почувствовали, что нам нужно сделать шаг вперед и просто попытаться справиться со всем. Думаю, наш коллектив просто замечательный. Игроки хорошие, они имеют прекрасный характер, они большие профессионалы. Они хотят много работать и достигать результатов, что очень хорошо."
Также Салах выразил уважение к Дарвину Нуньесу и совместной работе с ним. Он отметил, что они оба быстро перемещаются на поле, это облегчает их взаимопонимание в игре
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