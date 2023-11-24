Мохамед Салах: Поединки с Ман Сити делают нас лучшей командой

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах поделился своими мыслями о противостояниях с Манчестер Сити.Египетский футболист считает, что напряженные матчи с Горожанами на протяжении многих лет положительно влияют на развитие клуба.

"Это делает нас лучшей командой, это делает нас лучшими игроками, и я уверен, что это делает тренера лучшим тренером", - отметил нападающий.

"Мы почувствовали, что нам нужно сделать шаг вперед и просто попытаться справиться со всем. Думаю, наш коллектив просто замечательный. Игроки хорошие, они имеют прекрасный характер, они большие профессионалы. Они хотят много работать и достигать результатов, что очень хорошо."

Также Салах выразил уважение к Дарвину Нуньесу и совместной работе с ним. Он отметил, что они оба быстро перемещаются на поле, это облегчает их взаимопонимание в игре