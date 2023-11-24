Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Протесты фанов Эвертона против АПЛ: 38000 карточек с надписью "корупция", песнопения и... самолет
Фанаты Эвертона выступают против снятия очков и призывают к борьбе с коррупцией
Alan Newton
На прошлой неделе футбольный клуб Эвертон попал в центр внимания, из-за нарушения правил финансового фейрплея. Взамен клуб потерял десять очков в АПЛ.
Болельщики Эвертона отказались сидеть, сложа руки, и устроили протест на улицах Лондона. Он был согласован с полицией Лондона и является началом предстоящей серии демонстраций. У фанов Эвертона появилась и новая символика - флаг с гербом АПЛ и надписью "Коррупция"
Фаны Эвертона наняли самолет, который с соответствующим лозунгом пролетит над стадионом "Этихад" во время матча Манчестер Сити с Ливерпулем. На домашней игре с Манчестер Юнайтед активисты раздадут 38000 листовок с надписью "Коррупция", чтобы поднять их в унисон. Также фаны планируют делать ругательные песнопения и кричалки в адрес АПЛ
“You’re not fit to run the league” @premierleague— Alan Newton (@AlanRNewton) November 24, 2023
Not just the view of Everton fans, but ex-footballers, pundits, and fans across football.
Evertonians accept a punishment is due but don’t accept many aspects including the severity and lack of due process. pic.twitter.com/ROdmOMdAtz
Популярное сейчас
- Днепр-1 удерживает лидерство, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Шахтер - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Николини: В Челси мы не видим настоящего Мудрика. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО