Протесты фанов Эвертона против АПЛ: 38000 карточек с надписью "корупция", песнопения и... самолет

На прошлой неделе футбольный клуб Эвертон попал в центр внимания, из-за нарушения правил финансового фейрплея. Взамен клуб потерял десять очков в АПЛ.

Болельщики Эвертона отказались сидеть, сложа руки, и устроили протест на улицах Лондона. Он был согласован с полицией Лондона и является началом предстоящей серии демонстраций. У фанов Эвертона появилась и новая символика - флаг с гербом АПЛ и надписью "Коррупция"

Фаны Эвертона наняли самолет, который с соответствующим лозунгом пролетит над стадионом "Этихад" во время матча Манчестер Сити с Ливерпулем. На домашней игре с Манчестер Юнайтед активисты раздадут 38000 листовок с надписью "Коррупция", чтобы поднять их в унисон. Также фаны планируют делать ругательные песнопения и кричалки в адрес АПЛ

