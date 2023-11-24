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Ньюкасл – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура чемпионата Англии

Англия

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Ньюкасл – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура чемпионата Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги между "Ньюкаслом" и лондонским "Челси".

Нерядовой матч, 100%. "Ньюкасл Юнайтед" стремится к тому, чтобы вернуться в стан грандов АПЛ, а "Челси" в текущем сезоне зарекомендовал себя как команда, которая дает бой этим самым грандам. Естественно, ждем на поле Михаила Мудрика. Забьет ли украинец? Смогут ли "синие" зацепиться за зачетные пункты на "Сент-Джеймс Парк"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 25 ноября – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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