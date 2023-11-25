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Манчестер Сити - Ливерпуль: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Англия

Противостояние должно получиться интересным

Манчестер Сити - Ливерпуль: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 25 ноября, пройдет центральный матч 13-го тура АПЛ 2023/24. В нем действующий чемпион и лидер первенства "Манчестер Сити" дома будет принимать "Ливерпуль", который имеет на балл меньше, чем команда Пепа Гвардиолы.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити квиз от UA-Футбол
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