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Манчестер Сити - Ливерпуль: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Противостояние должно получиться интересным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 25 ноября, пройдет центральный матч 13-го тура АПЛ 2023/24. В нем действующий чемпион и лидер первенства "Манчестер Сити" дома будет принимать "Ливерпуль", который имеет на балл меньше, чем команда Пепа Гвардиолы.
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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