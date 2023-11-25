Лондонско-украинское дерби. Брентфорд – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.11.2023

Английская Премьер-лига, 13 тур

25 ноября, 19:30. "Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

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"Канониры" второй подряд сезон борются за чемпионство, в то время как "Брентфорд" крепко сидит в средине турнирной таблицы. Обе команды имеют определенную стабильность по своему уровню. И в обеих командах выступают украинцы. Сегодня состоится не только лондонское дерби между столичными командами, но и встреча коллективов Егора Ярмолюка и Александра Зинченко.

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Новости Брентфорда

Недавно “пчелы” выдали трехматчевую победную серию, в том числе дважды обыграли лондонские команды. Сначала был разгром "Бернли", далее на "Стэмфорд Бридж" опозорился "Челси". Несмотря на преимущество пенсионеров, подопечные Почеттино так и не смогли размочить ворота Брентфорда. 4 ноября была одержана волевая победа над "Вест Хэмом". Однако в прошлом туре удачный этап прервался.

"Ливерпуль" в матче 12 раунда АПЛ на "Энфилде" забил пять голов в ворота "пчел". Правда, первые два мяча от Нуньеса не были засчитаны из-за офсайда. Счета 0:3 подопечные Франка не заслужили, потому что должны были забивать хотя бы один гол. Однако все мячи пропустили из-за своих ошибок. Слишком легко разрывали оборону соперника "мерсисайдцы".

Кадры хозяев

Лазарет у “Брентфорда” переполнен. Сегодня не смогут сыграть Генри, Дасилва, Коллинз, Дамсгорд, Хики, Шаде и Льюис-Поттер. И не забываем об Айвене Тони – он тоже до сих пор вне игры.

Новости Арсенала

Начало ноября "канонирам" не удалось. Сначала они вылетели из Кубка лиги, уступив "Вест Хэму". Еще и очень болезненным было это поражение, ведь "молотобойцы" забили трижды всего из пяти ударов. Далее еще и проиграли в АПЛ "Ньюкаслу" – прямому конкуренту за самые высокие места в турнирной таблице. Однако потом результаты пошли вверх, ведь уровень соперников был несколько иным.

8 ноября "Арсенал" обыграл "Севилью" в Лиге чемпионов. В своей группе "канониры" уверенно лидируют с четырехочковым отрывом от второго места. Далее лондонцы победили "Бернли", в том числе и благодаря голу Александра Зинченко. Эти три очка позволили подопечным Артеты подняться на третье место – от лидера “Манчестер Сити” всего один зачётный пункт отрыва. В общем, на вершине турнирной таблицы очень большая плотность. От этого чемпионат только интереснее.

Кадры гостей

Потерь у "канониров" тоже немало. Не сыграет сегодня из-за дисквалификации Фабиу Виейра. Важной потерей является основной голкипер Давид Рая, которому не разрешит принять участие в матче арендное соглашение. Кроме них травмированы Партей, Смит-Роу, Тимбер. Также Эдегор и Уайт еще не до конца восстановились.

Последние пять матчей Брентфорда и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

12.11. Ливерпуль – Брентфорд 3:0 (АПЛ)

04.11. Брентфорд – Вест Хэм 3:2 (АПЛ)

28.10. Челси – Брентфорд 0:2 (АПЛ)

21.10. Брентфорд – Бернли 3:0 (АПЛ)

07.10. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

11.11. Арсенал – Бернли 3:1 (АПЛ)

08.11. Арсенал – Севилья 2:0 (ЛЧ)

04.11. Ньюкасл – Арсенал 1:0 (АПЛ)

01.11. Вест Хэм – Арсенал 3:1 (Кубок лиги)

28.10. Арсенал – Шеффилд Юнайтед 5:0 (АПЛ)

Последние пять личных матчей между командами

27.09.23. Брентфорд – Арсенал 0:1 (Кубок лиги)

11.02.23. Арсенал – Брентфорд 1:1 (АПЛ)

18.09.22. Брентфорд – Арсенал 0:3 (АПЛ)

19.02.22. Арсенал – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

13.08.21. Брентфорд – Арсенал 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 12 9 1 2 32 - 12 28 2 Ливерпуль 12 8 3 1 27 - 10 27 3 Арсенал 12 8 3 1 26 - 10 27 4 Тоттенхэм 12 8 2 2 24 - 15 26 5 Астон Вилла 12 8 1 3 29 - 17 25 6 Манчестер Юнайтед 12 7 0 5 13 - 16 21 7 Ньюкасл 12 6 2 4 27 - 13 20 8 Брайтон энд Хоув Альбион 12 5 4 3 25 - 21 19 9 Вест Хэм Юнайтед 12 5 2 5 21 - 22 17 10 Челси 12 4 4 4 21 - 16 16 11 Брентфорд 12 4 4 4 19 - 17 16 12 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16 - 20 15 13 Кристал Пэлас 12 4 3 5 12 - 16 15 14 Эвертон 12 4 2 6 14 - 17 14 15 Ноттингем Форест 12 3 4 5 14 - 18 13 16 Фулхэм 12 3 3 6 10 - 20 12 17 Борнмут 12 2 3 7 11 - 27 9 18 Лутон Таун 12 1 3 8 10 - 22 6 19 Шеффилд Юнайтед 12 1 2 9 10 - 31 5 20 Бернли 12 1 1 10 9 - 30 4

Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Арсенал

Прогноз матча Брентфорд – Арсенал от UA-Football

"Пчелы" в этом сезоне много покусали лондонских команд. Даже в сентябрьском поединке против "Арсенала" в Кубке лиги "канонирам" было очень тяжело. Особенно во втором тайме, когда “Брентфорд” забрал под свой контроль практически всю игру. Сегодня также “Арсеналу” придется поработать. Можно рискнуть и поставить на то, что "канониры" не одержат победу. Прогноз: “Брентфорд” не проиграет (Кф 2,16).