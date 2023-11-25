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Лондонско-украинское дерби. Брентфорд – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.11.2023
Команда Егора Ярмолюка против коллектива Александра Зинченко
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 13 тур
25 ноября, 19:30. "Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Тим Робинсон
Прямая трансляция: Setanta Sports App
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"Канониры" второй подряд сезон борются за чемпионство, в то время как "Брентфорд" крепко сидит в средине турнирной таблицы. Обе команды имеют определенную стабильность по своему уровню. И в обеих командах выступают украинцы. Сегодня состоится не только лондонское дерби между столичными командами, но и встреча коллективов Егора Ярмолюка и Александра Зинченко.
Новости Брентфорда
Недавно “пчелы” выдали трехматчевую победную серию, в том числе дважды обыграли лондонские команды. Сначала был разгром "Бернли", далее на "Стэмфорд Бридж" опозорился "Челси". Несмотря на преимущество пенсионеров, подопечные Почеттино так и не смогли размочить ворота Брентфорда. 4 ноября была одержана волевая победа над "Вест Хэмом". Однако в прошлом туре удачный этап прервался.
"Ливерпуль" в матче 12 раунда АПЛ на "Энфилде" забил пять голов в ворота "пчел". Правда, первые два мяча от Нуньеса не были засчитаны из-за офсайда. Счета 0:3 подопечные Франка не заслужили, потому что должны были забивать хотя бы один гол. Однако все мячи пропустили из-за своих ошибок. Слишком легко разрывали оборону соперника "мерсисайдцы".
Кадры хозяев
Лазарет у “Брентфорда” переполнен. Сегодня не смогут сыграть Генри, Дасилва, Коллинз, Дамсгорд, Хики, Шаде и Льюис-Поттер. И не забываем об Айвене Тони – он тоже до сих пор вне игры.
Новости Арсенала
Начало ноября "канонирам" не удалось. Сначала они вылетели из Кубка лиги, уступив "Вест Хэму". Еще и очень болезненным было это поражение, ведь "молотобойцы" забили трижды всего из пяти ударов. Далее еще и проиграли в АПЛ "Ньюкаслу" – прямому конкуренту за самые высокие места в турнирной таблице. Однако потом результаты пошли вверх, ведь уровень соперников был несколько иным.
8 ноября "Арсенал" обыграл "Севилью" в Лиге чемпионов. В своей группе "канониры" уверенно лидируют с четырехочковым отрывом от второго места. Далее лондонцы победили "Бернли", в том числе и благодаря голу Александра Зинченко. Эти три очка позволили подопечным Артеты подняться на третье место – от лидера “Манчестер Сити” всего один зачётный пункт отрыва. В общем, на вершине турнирной таблицы очень большая плотность. От этого чемпионат только интереснее.
Кадры гостей
Потерь у "канониров" тоже немало. Не сыграет сегодня из-за дисквалификации Фабиу Виейра. Важной потерей является основной голкипер Давид Рая, которому не разрешит принять участие в матче арендное соглашение. Кроме них травмированы Партей, Смит-Роу, Тимбер. Также Эдегор и Уайт еще не до конца восстановились.
Последние пять матчей Брентфорда и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 12.11. Ливерпуль – Брентфорд 3:0 (АПЛ)
- 04.11. Брентфорд – Вест Хэм 3:2 (АПЛ)
- 28.10. Челси – Брентфорд 0:2 (АПЛ)
- 21.10. Брентфорд – Бернли 3:0 (АПЛ)
- 07.10. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 11.11. Арсенал – Бернли 3:1 (АПЛ)
- 08.11. Арсенал – Севилья 2:0 (ЛЧ)
- 04.11. Ньюкасл – Арсенал 1:0 (АПЛ)
- 01.11. Вест Хэм – Арсенал 3:1 (Кубок лиги)
- 28.10. Арсенал – Шеффилд Юнайтед 5:0 (АПЛ)
Последние пять личных матчей между командами
27.09.23. Брентфорд – Арсенал 0:1 (Кубок лиги)
11.02.23. Арсенал – Брентфорд 1:1 (АПЛ)
18.09.22. Брентфорд – Арсенал 0:3 (АПЛ)
19.02.22. Арсенал – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
13.08.21. Брентфорд – Арсенал 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|12
|9
|1
|2
|32 - 12
|28
|2
|Ливерпуль
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3
|Арсенал
|12
|8
|3
|1
|26 - 10
|27
|4
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|5
|Астон Вилла
|12
|8
|1
|3
|29 - 17
|25
|6
|Манчестер Юнайтед
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|7
|Ньюкасл
|12
|6
|2
|4
|27 - 13
|20
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|5
|4
|3
|25 - 21
|19
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|10
|Челси
|12
|4
|4
|4
|21 - 16
|16
|11
|Брентфорд
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|12
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13
|Кристал Пэлас
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|14
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|15
|Ноттингем Форест
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|16
|Фулхэм
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|17
|Борнмут
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|18
|Лутон Таун
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|19
|Шеффилд Юнайтед
|12
|1
|2
|9
|10 - 31
|5
|20
|Бернли
|12
|1
|1
|10
|9 - 30
|4
Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Арсенал
Прогноз матча Брентфорд – Арсенал от UA-Football
"Пчелы" в этом сезоне много покусали лондонских команд. Даже в сентябрьском поединке против "Арсенала" в Кубке лиги "канонирам" было очень тяжело. Особенно во втором тайме, когда “Брентфорд” забрал под свой контроль практически всю игру. Сегодня также “Арсеналу” придется поработать. Можно рискнуть и поставить на то, что "канониры" не одержат победу. Прогноз: “Брентфорд” не проиграет (Кф 2,16).
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