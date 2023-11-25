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Патриком Доргу интересуется два клуба из АПЛ
Левый защитник Лечче привлек внимание
Getty Images/Global Images Ukraine
По информации Tipsbladet, левым защитником "Лечче" Патриком Доргу заинтересовалось сразу два клуба из АПЛ.
19-летний игрок молодежной сборной Дании интересен "Челси" и "Тоттенхэму", также за игроком следят "Барселона", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
Напомним, контракт Патрика Доргу рассчитан до 2027 года, если и защитник захочет покинуть клуб, то не раньше лета 2024 года.
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Источник:Tipsbladet
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