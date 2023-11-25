Патриком Доргу интересуется два клуба из АПЛ

По информации Tipsbladet, левым защитником "Лечче" Патриком Доргу заинтересовалось сразу два клуба из АПЛ.

19-летний игрок молодежной сборной Дании интересен "Челси" и "Тоттенхэму", также за игроком следят "Барселона", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Напомним, контракт Патрика Доргу рассчитан до 2027 года, если и защитник захочет покинуть клуб, то не раньше лета 2024 года.