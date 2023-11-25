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Микель Артета желает, чтобы конкурент Зинченко по позиции остался в Арсенале
Главный тренер Арсенала о возможном переходе Такихиро Томиясу в Баварию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По информации Football London, левым защитником "Арсенала" Токихиру Томияси заинтересовалась мюнхенская "Бавария". Микель Артрета сразу же отреагировал на возможный переход японца:
"Я очень хочу, чтобы он остался. Я очень ценю игрока. Он мне очень нравится. Его любят и уважают все в клубе. Сейчас он получает много игрового времени и выходит на тот уровень, который нам нужен. Надеюсь, он и в дальнейшем будет с нами", — приводит слова Football London.
Напомним, Токихиру Томияси прямой конкурент по позиции Александра Зинченко.
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