Микель Артета желает, чтобы конкурент Зинченко по позиции остался в Арсенале

По информации Football London, левым защитником "Арсенала" Токихиру Томияси заинтересовалась мюнхенская "Бавария". Микель Артрета сразу же отреагировал на возможный переход японца:

"Я очень хочу, чтобы он остался. Я очень ценю игрока. Он мне очень нравится. Его любят и уважают все в клубе. Сейчас он получает много игрового времени и выходит на тот уровень, который нам нужен. Надеюсь, он и в дальнейшем будет с нами", — приводит слова Football London.