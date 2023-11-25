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Ливерпуль заинтересовался защитником Сан-Паулу
Руководство Ливерпуля заинтересовалось покупкой бразильского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine
По информации UOL, руководство "Ливерпуля" заинтересовалось 20-летним центральным защитником.
Как сообщает источник, Лукас Бералдо может продолжить карьеру в АПЛ, а именно в "Ливерпуле", клуб попытается подписать бразильца этим зимним трансферным окном.
Контракт Бералдо с "Сан-Паулу" рассчитан до июня 2026 года, в этом сезоне защитник отыграл 21 матч и забил один гол.
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