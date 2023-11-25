Ливерпуль заинтересовался защитником Сан-Паулу

По информации UOL, руководство "Ливерпуля" заинтересовалось 20-летним центральным защитником.

Как сообщает источник, Лукас Бералдо может продолжить карьеру в АПЛ, а именно в "Ливерпуле", клуб попытается подписать бразильца этим зимним трансферным окном.

Контракт Бералдо с "Сан-Паулу" рассчитан до июня 2026 года, в этом сезоне защитник отыграл 21 матч и забил один гол.