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Артета объяснил, почему Рамсдейл получает мало игрового времени
Стал в этом сезоне запасным голкипером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал, почему основной в прошлом сезоне голкипер Аарон Рамсдейл в текущем чемпионате практически не получал игрового времени.
“Аарон Рамсдейл – один из многих игроков, который играет меньше, чем хочет. К сожалению, таких футболистов много в раздевалке из 24 игроков. Поведение, которое мы всегда требуем, — это бросать вызов и делать друг друга лучше — просто покажите мне, что я не прав (на счет выбора состава – прим.)”, - сказал Артета.
В этом сезоне на счету Рамсдейла четыре проведенных матча в АПЛ. Еще раз он сыграл в Суперкубке Англии и дважды в Кубке лиги. В последний раз Аарон выходил в старте "Арсенала" на поединок чемпионата 3 сентября.
Сегодня у него есть шанс сыграть в матче против "Брентфорда", ведь основной голкипер Давид Рая не примет участия в поединке из-за условий аренды.
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