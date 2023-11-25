Артета объяснил, почему Рамсдейл получает мало игрового времени

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал, почему основной в прошлом сезоне голкипер Аарон Рамсдейл в текущем чемпионате практически не получал игрового времени.

“Аарон Рамсдейл – один из многих игроков, который играет меньше, чем хочет. К сожалению, таких футболистов много в раздевалке из 24 игроков. Поведение, которое мы всегда требуем, — это бросать вызов и делать друг друга лучше — просто покажите мне, что я не прав (на счет выбора состава – прим.)”, - сказал Артета.

В этом сезоне на счету Рамсдейла четыре проведенных матча в АПЛ. Еще раз он сыграл в Суперкубке Англии и дважды в Кубке лиги. В последний раз Аарон выходил в старте "Арсенала" на поединок чемпионата 3 сентября.

Сегодня у него есть шанс сыграть в матче против "Брентфорда", ведь основной голкипер Давид Рая не примет участия в поединке из-за условий аренды.