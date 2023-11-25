Тен Хаг: Мы выиграли четыре раза в последних пяти матчах АПЛ. Это придаст нам уверенности

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал текущее состояние команды.

“Мы увидели переломный момент, увидели, как справляемся с определенными ситуациями, что теперь мы строим на этих ситуациях. Теперь мы должны развивать это, поскольку сейчас большой месяц.

Мы действительно с уверенностью смотрим вперед, потому что в АПЛ каждый может обыграть каждого. Ни для кого не бывает легких игр, потому каждая команда будет терять очки, но в последних пяти играх АПЛ мы выиграли четыре. Это придаст нам уверенность.

Потом у нас гостевые матчи с "Галатасараем" и "Ньюкаслом". Мы начинаем неделю, которая будет очень сжата - три игры за шесть дней. Как группа и команда, мы должны справиться с этим”, - сказал тен Хаг.