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Экс-нападающий Порту и Севильи: Холанд имеет 30 голевых моментов, но реализирует три

Англия

Считает, что у норвежца небольшая результативность

Экс-нападающий Порту и Севильи: Холанд имеет 30 голевых моментов, но реализирует три

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Севильи", "Порту", "Сан Паоло" и ряда других клубов Луис Фабиано подверг критике нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

“Я бы тоже побил все рекорды, которые есть у Холанда, благодаря команде и тем возможностям, которые у него есть. Я также забивал благодаря своим партнерам по команде, но имел еще и мастерство в игре у ворот.

Холанд имеет 30 голевых моментов и реализует три из них. Если бы у меня было 30 моментов, я забил бы 10 или 20 мячей. Вот и вся разница", – сказал Фабиано.

Отметим, что Фабиано забил 103 гола в 228 матчах за Севилью.

Добавим, что в этом сезоне АПЛ на счету Эрлинга Голанда 13 голов и три ассиста в 12 поединках.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Planeto de Futebol
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