Экс-нападающий Порту и Севильи: Холанд имеет 30 голевых моментов, но реализирует три

Бывший нападающий "Севильи", "Порту", "Сан Паоло" и ряда других клубов Луис Фабиано подверг критике нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

“Я бы тоже побил все рекорды, которые есть у Холанда, благодаря команде и тем возможностям, которые у него есть. Я также забивал благодаря своим партнерам по команде, но имел еще и мастерство в игре у ворот.

Холанд имеет 30 голевых моментов и реализует три из них. Если бы у меня было 30 моментов, я забил бы 10 или 20 мячей. Вот и вся разница", – сказал Фабиано.