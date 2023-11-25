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Экс-нападающий Порту и Севильи: Холанд имеет 30 голевых моментов, но реализирует три
Считает, что у норвежца небольшая результативность
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Севильи", "Порту", "Сан Паоло" и ряда других клубов Луис Фабиано подверг критике нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.
“Я бы тоже побил все рекорды, которые есть у Холанда, благодаря команде и тем возможностям, которые у него есть. Я также забивал благодаря своим партнерам по команде, но имел еще и мастерство в игре у ворот.
Холанд имеет 30 голевых моментов и реализует три из них. Если бы у меня было 30 моментов, я забил бы 10 или 20 мячей. Вот и вся разница", – сказал Фабиано.
Отметим, что Фабиано забил 103 гола в 228 матчах за Севилью.
Добавим, что в этом сезоне АПЛ на счету Эрлинга Голанда 13 голов и три ассиста в 12 поединках.
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