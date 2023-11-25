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Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча лучших команд Англии – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – лидеры чемпионата Англии, что делает их предстоящий матч очень увлекательным.
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Чемпионат Англии, 13-й тур
25 ноября 2023. Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" 14:30 "Ливерпуль"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Манчестер Сіті - ЛіверпульСмотреть трансляцию
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