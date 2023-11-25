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Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Встреча лучших команд Англии – смотреть прямую трансляцию

Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – лидеры чемпионата Англии, что делает их предстоящий матч очень увлекательным.

Чемпионат Англии, 13-й тур

25 ноября 2023. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" 14:30 "Ливерпуль"

Телетрансляция – Setanta Sports

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