Почеттино: Ньюкасл сложная команда для нас

Главный тренер "Челси" высказался о выступлениях лондонского клуба в этом сезоне.

"Мы не были стабильны в начале турнира; я пытался понять, почему, ведь мы хорошо играли против "Арсенала" и "Ливерпуля", но испытывали трудности с командами менее сильными".

Также Почеттино коснулся сегодняшней игры против "Ньюкасла".

"Нас ждет встреча с сильной и выносливой командой, это команда. Это будет непростой матч."

Напомним, на текущий момент у "Челси" 16 очков. Они занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ.