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Почеттино: Ньюкасл сложная команда для нас

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Маурисио Почеттино рассказал о сложностях Челси

Почеттино: Ньюкасл сложная команда для нас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Челси" высказался о выступлениях лондонского клуба в этом сезоне.

"Мы не были стабильны в начале турнира; я пытался понять, почему, ведь мы хорошо играли против "Арсенала" и "Ливерпуля", но испытывали трудности с командами менее сильными".

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Также Почеттино коснулся сегодняшней игры против "Ньюкасла".

"Нас ждет встреча с сильной и выносливой командой, это команда. Это будет непростой матч."

Напомним, на текущий момент у "Челси" 16 очков. Они занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ.

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Маурисио Почеттино
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Источник:
BBC
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