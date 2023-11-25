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Почеттино: Ньюкасл сложная команда для нас
Маурисио Почеттино рассказал о сложностях Челси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" высказался о выступлениях лондонского клуба в этом сезоне.
"Мы не были стабильны в начале турнира; я пытался понять, почему, ведь мы хорошо играли против "Арсенала" и "Ливерпуля", но испытывали трудности с командами менее сильными".
Также Почеттино коснулся сегодняшней игры против "Ньюкасла".
"Нас ждет встреча с сильной и выносливой командой, это команда. Это будет непростой матч."
Напомним, на текущий момент у "Челси" 16 очков. Они занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ.
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