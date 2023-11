АПЛ. Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1. Сложно побеждать, когда некого выпускать на замену

Прекрасный матч. Высочайший уровень футбола, великолепный темп и организация игры, слаженность прессинга и наоборот, устойчивость команд к давлению. Наверняка будь у Гвардиолы возможность хоть как-то отвечать на замены Клоппа, кроме как двужильностью Доку, его команда бы этот поединок выиграла. Обо всем по порядку.

На стартовом отрезке встречи "Ливерпуль" попал под мощнейший прессинг "Манчестер Сити". Если хозяева не давили на Алиссона, то тогда нагнетали ситуацию у его ворот уже с мячом в ногах. Возможно, в первые минуты поединка "красные" особо и не понимали, какой именно формы снаряд – гости почти не имели возможности его контролировать, просто наблюдая за одной длинной позиционной атакой "горожан".

Всех разбудил именно Алиссон. Вратарь "Ливерпуля" на ровном месте подарил мяч Фодену, однако пока Фил тянул с решением, его успели накрыть, удар англичанина вышел неопасным. Возможно, в этом моменте Фодену стоило искать передачей того же Холанда. В целом, болельщики на "Этихаде" рьяно гнали родную команду вперед, "Сити" чувствовал бешеный заряд с трибун и во всю бежал к владениям мерсисайдцев.

В свою очередь, как таковые подходы "красных" к воротам Эдерсона в первом тайме выглядели очень хаотично. Да, тройка "Ливерпуля" постоянно готова была разогнаться в быстрых атаках, но ее почти никто не поддерживал, да и сам Дарвин частенько тормозил и пробивал уже из неудобных позиций. Из опасного вспомнить можно разве что момент, родившийся из дриблинга Матипа. Жоэль продрался с мячом до самой штрафной "Сити", покатил Салаху на фланг, Мо точно навесил на голову Нуньесу – Эдерсону пришлось вытягиваться в струнку и спасать ворота.

"Ливерпуль" в основном неаккуратно окапывался в собственной штрафной площадке. В одном из эпизодов Холанд почти накрыл Алиссона во вратарской, опасную передачу назад на голкипера отдал Джонс. Гол хозяев назревал – и он случился. Конечно же, отличился Холанд. Все тот же бедолага Алиссон поскользнулся и слишком слабо выбил сферу от ворот, мяч срезался у него с ноги. Аке подхватил, быстро сориентировался, финтом легко ушёл от Собослаи и Трента, нашел в коридоре норвежца – Холанд долго не думал, развернулся и прошил бразильца (1:0).

Эрлинг быстрее всех в истории АПЛ (за 48 матчей) забил первые 50 голов, побив рекорд Энди Коула (65 поединков). К слову, удвоить счет в раздевалку мог Фоден – хавбек сместился с фланга и четко бахнул в угол, но на этот раз Алиссон дотянулся.

"Ливерпуль" забрал мяч в начале второй половины встречи и во многом перевел тайм в режим "атака на атаку". "Сити" только это и нужно было – останавливать гостей и гнать вперед, используя скорость Жереми Доку. Кстати, Трент, которого бельгиец изрядно повозил до перерыва, ушел на другой фланг закрывать Фодена. Пытался справиться с Доку после 15-минутной паузы уже Цимикас. Спойлер: Жереми – единственный у хозяев, кто мотался до самого финального свистка; вингер портил жизнь своим оппонентам, а его партнеры… портили моменты, которые он для них создавал.

Here's your chance to win a shirt signed by @JeremyDoku! ???????? — Manchester City (@ManCity) November 25, 2023

С точки зрения атакующий действий "Ливерпуль" в целом второй тайм тоже провалил, как и первый, хотя в определенный момент матча на поле у "красных" оказалось четыре нападающих! Контрвыпады "Сити", с учетом скорости Доку, опять же, выглядели в разы опаснее. И сравнять счет команда Клоппа смогла лишь благодаря подключению Трента. Почему-то у "горожан" никто не подумал, что Александер-Арнольд способен очутиться перед владениями Эдерсона в позиционной атаке, принять мяч и точно пробить в угол. Холанд не понял, что нужно бежать за ТАА, Хулиан Альварес тоже не успел накрыть (1:1).

На противоположном конце поля "горожане" принялись буквально вдавливать Алиссона в ворота, чувствуя, что бразилец проводит не особо уверенный поединок. Впрочем, голкипер "Ливерпуля" где нужно, все-таки подстраховал команду – атака на гол Трента, которую потом разогнал Гравенберх, началась как раз с сэйва вратаря "красных".

Debate: Foul or no foul? ???? pic.twitter.com/qK4KSPvXNt — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 25, 2023

Безусловно, "Манчестер Сити" давил, команда Гвардиолы стремилась повторить 130-летний рекорд "Сандерленда" и завоевать свою 24-ю победу к ряду в домашних стенах. Тем не менее, "Ливерпулю" удалось сдержать "горожан". Эта ничья – в пользу "Арсенала". Манчестерцы и мерсисайдцы остались на своих позициях, но "канониры" свой матч 13-го тура еще не сыграли.

Клопп бросался футболистами с лавки и освежал "Ливерпуль", а Пеп "Манчестер Сити" – нет. 0:5 по заменам в пользу Юргена. Скамейки у испанца нет, много травмированных. Зимой шейхам нужно решать эту проблему. Гвардиола очень нервничал после финального свистка, но что это было? Действительно реакция на слова Нуньеса или же злость из-за того, что у него отсутствовала возможность повлиять на ход встречи?

Pep Guardiola on his clash with Darwin Núñez:



"Nothing happened..." (Sky) pic.twitter.com/a1UdsMSf3r — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) November 25, 2023

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" 1:1

Голы: Холанд (27) – Александер-Арнольд (80)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке – Родри, Аканджи – Фоден, Альварес, Силва, Доку – Холанд

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас – Собослаи (Гакпо, 73), Макаллистер (Эндо, 85), Джонс (Гравенберх, 54) – Салах, Нуньес (Эллиотт, 85), Жота (Луис Диас, 54)

Предупреждения: Бернарду Силва (89) – Нуньес (75), Матип (86), Эндо (90+3)