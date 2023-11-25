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Гвардиола: Эль-Класико - это важнейший матч в мировом футболе

Англия

Гвардиола о футбольных противостояниях в Англии и Испании

Гвардиола: Эль-Класико - это важнейший матч в мировом футболе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" перед матчем с "Ливерпулем" высказался, что ни одно английское дерби не сравнится с эль классико:

"Это другое. Если сравнивать с "Барселоной" и "Реалом", "Манчестер Сити" в прошлом никогда не был таким серьезным претендентом на титулы. Классико по-прежнему остается важнейшим матчем мирового футбола" - приводит слова Гвардиоли Goal.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" встретиться с "Ливерпулем", сайт UA-Футбол проведет трансляцию игры.

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Источник:
Goal
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