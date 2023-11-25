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Ньюкасл – Челси: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча команды Мудрика
Украинец поедет к мощным "сорокам"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 13 тура чемпионата Англии "Ньюкасл" сыграет против "Челси". Букмекеры определили именно лондонцев фаворитами матча, однако “сороки” явно не отдадут просто так очки. За последние пять домашних поединков против "пенсионеров" "Ньюкасл" проиграл всего два. Сегодня есть шанс не дать ухудшиться этому показателю против команды украинского вингера Михаила Мудрика.
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Английская Премьер-лига, 13 тур
25 ноября, 17:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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