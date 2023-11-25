Забарный - в старте, Мудрик - нет. 13 тур АПЛ для украинцев

Сегодня проходят матчи 13-го тура АПЛ. В стартовый состав "Борнмута" на игру с "Шеффилд Юнайтед" попал украинец Илья Забарный. Начало матча в 17:00.

Your Cherries today ???? pic.twitter.com/jR32wuQI6X — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) November 25, 2023

А вот полузащитник "Челси" Михаил Мудрик оказался на скамейке запасных. Лондонцы, также в 17:00, будут противостоять "Ньюкаслу".

Забарный в этом сезоне отыграл 12 матчей в АПЛ. Мудрик имеет в активе 10 игр и 2 гола.