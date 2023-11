Забарный - в старте, Мудрик - нет. 13 тур АПЛ для украинцев

Сегодня проходят матчи 13-го тура АПЛ. В стартовый состав "Борнмута" на игру с "Шеффилд Юнайтед" попал украинец Илья Забарный. Начало матча в 17:00.

А вот полузащитник "Челси" Михаил Мудрик оказался на скамейке запасных. Лондонцы, также в 17:00, будут противостоять "Ньюкаслу".

???? The wait for today’s team news is over! ????@ParimatchUK | #NewChe pic.twitter.com/hOaSZhWydq