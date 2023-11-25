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Забарный - в старте, Мудрик - нет. 13 тур АПЛ для украинцев
Значит начнем смотреть матч Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня проходят матчи 13-го тура АПЛ. В стартовый состав "Борнмута" на игру с "Шеффилд Юнайтед" попал украинец Илья Забарный. Начало матча в 17:00.
Your Cherries today ???? pic.twitter.com/jR32wuQI6X— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) November 25, 2023
А вот полузащитник "Челси" Михаил Мудрик оказался на скамейке запасных. Лондонцы, также в 17:00, будут противостоять "Ньюкаслу".
???? The wait for today’s team news is over! ????@ParimatchUK | #NewChe pic.twitter.com/hOaSZhWydq— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 25, 2023
Забарный в этом сезоне отыграл 12 матчей в АПЛ. Мудрик имеет в активе 10 игр и 2 гола.
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