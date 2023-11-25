Артета точно доволен результатом. Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1. Обзор матча и видео голов

В центральном матче 13-го тура АПЛ "Сити" и "Ливерпуль" разыграли боевую ничью. Казалось, после первого тайма "горожане" имели преимущество над соперником. К тому же "синие" повели в счете на 27-й минуте усилиями Холанда. Однако уже во втором тайме "мерсисайдцы" показали когти, хоть и во время натиска им не удалось реализовать потенциал. Однако как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. И после нескольких не реализованных контратак подопечных Гвардиолы в конце поединка, свой момент нашел Александер-Арнольд, сделав счет 1:1.

Данный результат конечно не устраивает Пепа, однако его протеже Артета может быть доволен. "Арсенал", в случае сегодняшней победы, может выйти на первую строчку турнирной таблицы.