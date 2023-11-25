АПЛ. Ньюкасл - Челси 4:1. Раненый зверь всегда опаснее

Говорят, что раненый зверь всегда еще опаснее. Подопечные Эдди Гау точно могут считаться раненым зверем, который страдает от травм, но по сравнению с прошлым туром перед международным перерывом все же вернул в свой состав нескольких важных исполнителей. Среди откровенно резеревных игроков в стартовом составе был лишь полузащитник Льюис Майли.

Но и "Челси" не может похвастаться пустым лазаретом. Впрочем проблемой перед матчем были не только травмы, но и усталость, в частности Мойзеса Кайседо, который вернулся из Южной Америки только вчера и просто не успел восстановиться, вместо него в стартовом составе вышел Лесли Угочукву.

Подобные расклады перед матчем создавали ожидания равного матча, возможно, с небольшим преимуществом одной из команд. И такой командой стали именно хозяева. Мы увидели в исполнении "сорок" достаточно привычный глазу футбол с многочисленными комбинациями и активным движением футболистов, правда на первых минутах хватало и ошибок, из-за которых создавалось много ненужной суеты.

Однако команда Эдди Гау смогла воплотить свой первый опасный момент в забитый гол, когда Марк Кукурелья задержался в своей штрафной и оставил вне офсайда Александера Исака, а шведского нападающего нашел классной передачей молодой Майли. Для Исака никогда не было проблемой решить эпизод один на один с вратарем в свою пользу. 1:0.

Что же мог на это предложить "Челси"? Сегодня мы не увидели фирменного высокого прессинга от подопечных Маурисио Почеттино, который не смог быть на тренерской бровке из-за дисквалификации, поэтому созерцал игру с трибун стадиона. Лондонцы рассчитывали на быстрые атаки и длинные передачи. Отчасти из-за отсутствия Кайседо мы не увидели мощи центра поля "синих", они не задерживали мяч в центре, а двигали его вперед при каждой возможности. Свой гол они нашли на 23-й минуте, когда Николя Джексон перехватил мяч на чужой половине поля, последовала быстрая атака, по итогам которой Киран Триппьер повалил на газон Рахима Стерлинга. Фол и штрафной удар, который неожиданно реализовал тот, кто его и заработал. Поуп даже не шелохнулся, красивый прямой выстрел со штрафного от Рахима.

И в первом тайме по сути все. Команды обменялись опасными моментами до конца первой половины, в частности Жоэлинтон мог снова выводить свою команду вперед, но удар головой каким-то чудом не завершился голом, также Триппьер своим ударом со штрафного попал в перекладину ворот Санчеса. Ну а у "Челси" свой шанс забивать имел Энцо и Бадиашиль, но с их попытками справился Ник Поуп.

А во втором тайме "Ньюкасл" уже второй раз нашел ключ к воротам "Челси". Забегание Ласселса в штрафную было неожиданным и очень эффективным, ведь у него не было прямого опекуна, Бадиашиль не смог разорваться сразу на двоих. Точная подача от Гордона и капитан "сорок" снова вывел свою команду вперед. И на этом все? Нет!

Хозяева поля выстрелили дуплетом и через минуту вколотили третий гол, правда в этом им очень помог Тьяго Силва, который в простой ситуации отдал точный пас на ход Жоэлинтону и вывел полузащитника по сути на свидание с вратарем. Бразильцу бы просто не простили, если бы подобный момент он не реализовал. 3:1.

Впоследствии Почеттино сделал несколько замен, среди которых был и выход Михаила Мудрика, но это не помогло. Частично так произошло и из-за удаления Риса Джеймса, который получил вторую желтую карточку за довольно неуклюжее нарушение правил на фланге против Энтони Гордона. Но и до этого удаления намеков на способность "синих" вернуться в игру и хотя бы сократить отставание в счете, мы не увидели. Зато Энтони Гордон прекрасно убежал от Бадиашиля после передачи Мигеля Альмирона и в итоге пробил точно в дальний угол из-под защитника "Челси". 4:1

"Сороки" были гораздо ближе к тому, чтобы забить даже пятый, чем лондонцы к своему второму. Сегодня мы не увидели даже намека на тот "Челси", который побеждал "Тоттенхэм" и давал настоящий бой "Манчестер Сити". Эта команда была не похожа сама на себя, впрочем для "синих" это уже привычный симптом в этом сезоне. Они как были, так и остаются чрезвычайно нестабильными.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

"Ньюкасл" — "Челси" 4:1

Голы: Исак (13), Ласселс (60), Жоэлинтон (61) Гордон (83) — Стерлинг (23)

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер, Ласселс (Дамметт, 87), Шер, Ливраменто — Майли (Диалло, 90+3), Гимараэс, Жоэлинтон — Альмирон (Мерфи, 87), Исак (Ритчи, 81), Гордон (Ндивени, 90+3)

"Челси": Санчес — Джеймс, Силва, Бадиашиль, Кукурелья — Угочукву (Кайседо, 69), Фернандес — Палмер (Колвилл, 75), Галлахер (Мудрик, 68), Стерлинг (Мадуэке, 87) — Джексон (Броя, 69)

Предупреждения: Триппьер (22), Жоэлинтон (45+3), Ласселс (46), Ритчи (90+2) — Угочукву (41), Джеймс (55), Стерлинг (60), Кукурелья (77), Колвилл (81)

Удаление: Джеймс (73)