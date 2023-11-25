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Мудрик вышел на замену в игре Ньюкасл – Челси для спасения лондонцев

Англия

Удастся ли помочь за 20 минут?

Мудрик вышел на замену в игре Ньюкасл – Челси для спасения лондонцев

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Продолжается матч 13-го тура "Ньюкасл" – "Челси". Хозяева побеждают 3:1 благодаря голам Исаака, Ласселса и Жоэлинтона. За лондонский клуб отличился Стерлинг.

На 69-й минуте на поле вышел Михаил Мудрик вместо Конора Галлагера.

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Это 12-й матч Мудрика за "Челси" в этом сезоне, учитывая все турниры.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии
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shat1970 (киев)
25.11.2023 в 18:58
ведёт себя как кусок дер...ма , тебе дают шанс зацепиться , покозать хоть что то , а оно ели передвигает маслами с недовольной рожей
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1
0
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Комментарии 3
shat1970 (киев)
25.11.2023 в 18:58
ведёт себя как кусок дер...ма , тебе дают шанс зацепиться , покозать хоть что то , а оно ели передвигает маслами с недовольной рожей
Ответить
1
0
miha (Нежин)
25.11.2023 в 18:38
Смішно, як він врятує якщо у Челсі на одного менше?
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0
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viktor12 (Рівне)
25.11.2023 в 18:48
Коли він виходив команди були в рівних складах
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