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Мудрик вышел на замену в игре Ньюкасл – Челси для спасения лондонцев
Удастся ли помочь за 20 минут?
Getty Images / Global Images Ukraine
Продолжается матч 13-го тура "Ньюкасл" – "Челси". Хозяева побеждают 3:1 благодаря голам Исаака, Ласселса и Жоэлинтона. За лондонский клуб отличился Стерлинг.
На 69-й минуте на поле вышел Михаил Мудрик вместо Конора Галлагера.
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Это 12-й матч Мудрика за "Челси" в этом сезоне, учитывая все турниры.
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shat1970 (киев)
25.11.2023 в 18:58
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