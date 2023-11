АПЛ. Борнмут взял верх над прямым конкурентом, Брайтон и Вест Хэм одержали волевые победы

Английская Премьер-лига, 13 тур

"Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Самуэль Баррот

"Вест Хэм" сегодня должен был набирать очки, если команда планирует бороться, по крайней мере, за еврокубки. Однако "молотобойцы" включились в игру только после пропущенного на старте второго тайма гола. У футболистов Мойеса появилась спортивная агрессия, они больше убегали в атаку. Смогли вымучить соперника только в конце матча, забив два гола с интервалом в пять минут.

В том числе и помог О'Ши, срезав мяч в свои ворота. Точку поставил Соучек. Томаш второй раз подряд принес победу "Вест Хэму" в АПЛ, а в целом его голевая серия длится четыре матча – включая поединки за сборную Чехии. Ожил полузащитник.

"Бернли" - "Вест Хэм" 1:2

Голы: Дж. Родригес 49 (пен.) – О'Ши 86 (авт.), Соучек 90+1

Предупреждения: Байер 32 – Альварес 39, Агерд 41, Зума 66, Цоуфал 68

That is what you call late drama ⚒️ pic.twitter.com/BGbiwxBAzY — West Ham United (@WestHam) November 25, 2023

"Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

"Лутон" одержал историческую победу. Команда впервые в истории "Кенилворт Роут" – с 1905 года – взяла верх над соперником в домашнем матче АПЛ. Даже не помешал красивый гол Олисе, который разобрался с соперником на правом фланге и положил мяч под левую стойку. Джейкоб Браун своим первым голом в АПЛ в карьере принес три очка команде. "Шляпники" крепко закрепились на 17 месте – уже в четырех очках от зоны вылета.

"Лутон Таун" - "Кристал Пэлас" 2:1

Голы: Менги 72, Браун 84 – Олисе 75

Предупреждения: Локьер 44, Ошо 50, Даути 59, Кларк 72, Адебайо 90+2, Камински 90+10 – Лерма 13

Kenilworth Road, our home since 1905.



Our first top-flight home win in 11,537 days. ???? pic.twitter.com/OHBSgnudxq — Luton Town FC (@LutonTown) November 25, 2023

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Как всегда, в матче "Брайтона" больше всех красок. Уже на третьей минуте подопечные Де Дзерби пропустили – забил воспитанник МЮ Эланга. Однако еще до перерыва “чайки” вышли вперед благодаря голам Фергюсона и Жоао Педро. К слову, это уже шестой мяч 19-летнего ирландца в текущей АПЛ.

Во втором тайме Жоао Педро удвоил разницу в счете до двух мячей. Но “Брайтон” не может просто так взять и завершить матч. Данк за минуту получил две желтые карточки и был удален с поля. Далее Гиббс Уайт отквитал один гол с пенальти. Однако напряженное завершение матча "чайки" выдержали и увезли домой три очка.

"Ноттингем Форест" - "Брайтон" 2:3

Голы: Эланга 3, Гиббс-Уайт 76 (пен.) – Фергюсон 26, Жуан Педро 45+4, 58 (пен.)

Предупреждения: Тоффоло 54, Ниакате 74 – Адингра 66, Данк 73, 73, Фергюсон 75, Вербругген 82, Буананотте 90+4

Удаление: Данк 73

Look at what it means ????



Joao Pedro grabs his second of the game with a coolly slotted penalty ????⚪️#NFOBHA pic.twitter.com/TTcfIhZJDL — Premier League (@premierleague) November 25, 2023

"Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный арбитр: Эндрю Медли

"Борнмут" прекрасно сыграл в выездном матче против прямого конкурента за выживание "Шеффилд Юнайтед". "Вишенки" в первом тайме забили дважды, а на старте второй половины встречи уже вели в счете 3:0. И параллельно атаковать гости не прекращали, не давая этого делать "Шеффилду".

Мало было у Забарного работы. За матч только он сделал два удачных подката и однажды выиграл верховую борьбу. В концовке поединка "Борнмут" все-таки допустил ошибку в обороне. Но в пропущенном голе виновата скорее опорная зона: Макберни ворвался из глубины и головой перевел мяч в ворота. Однако "вишенкам" это не помешало догнать "Фулхэм" по очкам. Пока команда Забарного уверенно идет на 16 позиции.

"Шеффилд Юнайтед" - "Борнмут" 1:3

Голы: Макберни 90+7 – Тавернье 12, 51, Клюйверт 45+3

Предупреждения: Норвуд 22, Томас 51, Балдок 69, Робинсон 70 – Биллинг 70