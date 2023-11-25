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Оценки Забарного и Мудрика за 13-й тур АПЛ
Один играл 90 минут, второй – около 20-и
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" Илья Забарный отыграл весь матч с "Шеффилдом". Его команда выиграла 1:3. Илья получил за эту игру 6,8 от WhoScored и 7,2 от Sofascore.
В параллельном поединке "Ньюкасл" - "Челси" разгромную победу одержали "сороки" - 4:1. Михаил Мудрик начинал игру в запасе. Он вышел на поле на 69-й минуте и особенно ничем не запомнился. Поэтому получил посредственные оценки от самых известных статистических порталов – 6,1 и 6,6.
Забарный провел за "Борнмут" 15 матчей. У Мудрика за "Челси" 12 игр и 2 гола в этом сезоне.
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