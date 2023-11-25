Второй тайм показал настоящую силу сорок. Ньюкасл - Челси 4:1. Обзор матча и видео голов

В матче 13-го тура АПЛ "Ньюкасл" уверенно переиграл "Челси" со счетом 4:1. Хотя в первом тайме игра казалась довольно равной, вторая половина игры показала, кто сильнее. Несмотря на напряженный график и травмы "сорок", они смогли забить четыре гола. Вишенкой на торте в этом матче стал великолепный гол Стерлинга со штрафного, однако он не помог своей команде получить очки.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

"Ньюкасл" - "Челси" 4:1

Голы: Исак (13), Ласселс (60), Жоэлинтон (61) Гордон (83) - Стерлинг (23)