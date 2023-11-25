  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Брентфорд – Арсенал 0:1: Гол Хаверца на последних минутах выводит канониров на первое место
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Брентфорд – Арсенал 0:1: Гол Хаверца на последних минутах выводит канониров на первое место

Англия

Зинченко сыграл немаловажную роль в этой победе, Ярмолюк впервые сыграл в основе

АПЛ. Брентфорд – Арсенал 0:1: Гол Хаверца на последних минутах выводит канониров на первое место

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, 13 тур

"Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

"Брентфорд" – "Арсенал" 0:1

Гол: Хаверц 89

Брентфорд: Флэккен – Годдос (Занка 90), Айер, Ми, Пиннок, Янельт – Оньека (Льюис-Поттер 90), Норгорд, Ярмолюк (Баптист 72) – Мбемо, Висса (Мопе 72)

Арсенал: Рамсдейл – Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко – Сака (Уайт 90+3), Райс, Эдегор (Жоржиньо 90+3) – Жезус (Нкетиа 65), Троссард, Мартинелли (Гаверц 79)

Предупреждения: Аэр 45+1 – Мартинелли 56

По теме
yellow-arrow
Второй тайм показал настоящую силу сорок. Ньюкасл - Челси 4:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Холанд побил еще один рекорд АПЛ по забитыми мячами
yellow-arrow
Первый играл в основе, второй - нвышел на замену. Оценки Забарного и Мудрика за 13-й тур АПЛ
Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Александр Зинченко Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости