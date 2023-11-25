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АПЛ. Брентфорд – Арсенал 0:1: Гол Хаверца на последних минутах выводит канониров на первое место
Зинченко сыграл немаловажную роль в этой победе, Ярмолюк впервые сыграл в основе
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 13 тур
"Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Тим Робинсон
"Брентфорд" – "Арсенал" 0:1
Гол: Хаверц 89
Брентфорд: Флэккен – Годдос (Занка 90), Айер, Ми, Пиннок, Янельт – Оньека (Льюис-Поттер 90), Норгорд, Ярмолюк (Баптист 72) – Мбемо, Висса (Мопе 72)
Арсенал: Рамсдейл – Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко – Сака (Уайт 90+3), Райс, Эдегор (Жоржиньо 90+3) – Жезус (Нкетиа 65), Троссард, Мартинелли (Гаверц 79)
Предупреждения: Аэр 45+1 – Мартинелли 56
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