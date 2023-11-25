  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Холанд побил еще один рекорд АПЛ по забитыми мячами
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд побил еще один рекорд АПЛ по забитыми мячами

Англия

Феномен в современном футболе

Холанд побил еще один рекорд АПЛ по забитыми мячами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Fоx Sports, со ссылкой на The Associated Press, сообщает, что нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил рекорд по результативности в АПЛ. Форвард забил свой 50-й гол в английском чемпионате быстрее, чем кто-либо в истории лиги.

Свой юбилейный гол Эрлинг занес в актив сегодня, в игре с "Ливерпулем", который завершился вничью 1:1.

До этого рекорд принадлежал игроку "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" Энди Коулу, достигшему 50-ти голов в 65 играх.

Холанд забил 18 голов в 20 матчах во всех турнирах этого сезона.

По теме
yellow-arrow
Второй тайм показал настоящую силу сорок. Ньюкасл - Челси 4:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
АПЛ. Брентфорд – Арсенал 0:1: Гол Хаверца на последних минутах выводит канониров на первое место
yellow-arrow
Первый играл в основе, второй - нвышел на замену. Оценки Забарного и Мудрика за 13-й тур АПЛ
Энди Коул Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости