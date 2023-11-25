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Холанд побил еще один рекорд АПЛ по забитыми мячами
Феномен в современном футболе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Fоx Sports, со ссылкой на The Associated Press, сообщает, что нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил рекорд по результативности в АПЛ. Форвард забил свой 50-й гол в английском чемпионате быстрее, чем кто-либо в истории лиги.
Erling Haaland scores his 50th Premier League goal! ????— Premier League (@premierleague) November 25, 2023
???? @Oracle pic.twitter.com/rb9GDBJgTS
Свой юбилейный гол Эрлинг занес в актив сегодня, в игре с "Ливерпулем", который завершился вничью 1:1.
До этого рекорд принадлежал игроку "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" Энди Коулу, достигшему 50-ти голов в 65 играх.
Холанд забил 18 голов в 20 матчах во всех турнирах этого сезона.
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