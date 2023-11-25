Холанд побил еще один рекорд АПЛ по забитыми мячами

Fоx Sports, со ссылкой на The Associated Press, сообщает, что нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил рекорд по результативности в АПЛ. Форвард забил свой 50-й гол в английском чемпионате быстрее, чем кто-либо в истории лиги.

Erling Haaland scores his 50th Premier League goal! ????



???? @Oracle pic.twitter.com/rb9GDBJgTS — Premier League (@premierleague) November 25, 2023

Свой юбилейный гол Эрлинг занес в актив сегодня, в игре с "Ливерпулем", который завершился вничью 1:1.

До этого рекорд принадлежал игроку "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" Энди Коулу, достигшему 50-ти голов в 65 играх.

Холанд забил 18 голов в 20 матчах во всех турнирах этого сезона.