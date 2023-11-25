Почеттино: Это была наша самая плохая игра в сезоне

"Челси" сегодня разгромно проиграло "Ньюкаслу". Счет 4:1 прокомментировал главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино, вынужденный наблюдать за игрой с трибун из-за дисквалификации.

Это была наша самая плохая игра в сезоне. Было тяжело быть на трибунах. Мы не можем жаловаться на результат, мы не читали игру с самого начала. Мы не играли так, как мы должны играть, мы показали нехватку интенсивности и энергии. Даже после того как мы забили при счете 1-1, это был шанс для нас заставить их играть глубоко, но Ньюкаслу было так легко. Вот почему я очень расстроен выступлением.

Это молодая команда. Мы поедем в отель, потом завтра потренируемся рано, без выходных. Мы не можем винить игроков, это команда вместе. Нам нужно понимать уровень, нам нужно конкурировать и учить эту ситуацию.

Есть много деталей, много вещей, формирующих уверенность и силу. Мы уже знаем, что происходит и попытаемся изменить динамику.