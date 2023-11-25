Сейв Зинченко принес канонирам победу. Брентфорд - Арсенал 0:1. Обзор матча и видео гола

Ничья между "Сити" и "Ливерпулем" пригодилась для Артеты. Благодаря победе над "Брентфордом" "Арсенал" вышел на первую строчку в АПЛ.

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Получить три очка "канонирам" помогли Кай Хаверц, который выйдя на замену забил единственный и решающий гол. И Александр Зинченко, который подстраховал Рэмсдейла и спас "Арсенал" от пропущенного мяча. Как говорил украинец ранее, если будет нужно тренеру, он сыграет и на позиции голкипера .

Кстати, статистические порталы признали Александра лучшим игроком в матче. Также в этом поединке со старта вышел Егор Ярмолюк и отыграл 72 минуты.

Английская Премьер-лига, 13 тур

"Брентфорд Коммюнити Стэдиум" (Лондон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

"Брентфорд" - "Арсенал" 0:1

Гол: Хаверц 89