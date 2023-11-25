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Сейв Зинченко принес канонирам победу. Брентфорд - Арсенал 0:1. Обзор матча и видео гола
Как и говорил Александр, он может сыграть голкипера
Фото: Getty Images
Ничья между "Сити" и "Ливерпулем" пригодилась для Артеты. Благодаря победе над "Брентфордом" "Арсенал" вышел на первую строчку в АПЛ.
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Получить три очка "канонирам" помогли Кай Хаверц, который выйдя на замену забил единственный и решающий гол. И Александр Зинченко, который подстраховал Рэмсдейла и спас "Арсенал" от пропущенного мяча. Как говорил украинец ранее, если будет нужно тренеру, он
Кстати, статистические порталы
Английская Премьер-лига, 13 тур
"Брентфорд Коммюнити Стэдиум" (Лондон)
Главный арбитр: Тим Робинсон
"Брентфорд" - "Арсенал" 0:1
Гол: Хаверц 89
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