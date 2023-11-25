Клиншит Забарного, почти. Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3. Обзор матча и видео голов

"Борнмут" прекрасно сыграл в выездном матче против прямого конкурента за выживание "Шеффилд Юнайтед". "Вишенки" в первом тайме забили дважды, а на старте второй половины встречи уже вели в счете 3:0. Забарный почти заработал клиншит, однако Макберни не дал этого сделать, забив на 90+7.

Английская Премьер-лига, 13 тур

"Шеффилд Юнайтед" - "Борнмут" 1:3

Голы: Макберни 90+7 - Тавернье 12, 51, Клюйверт 45+3