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Клиншит Забарного, почти. Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Шеффилд Юнайтед - Борнмут ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Клиншит Забарного, почти. Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Борнмут" прекрасно сыграл в выездном матче против прямого конкурента за выживание "Шеффилд Юнайтед". "Вишенки" в первом тайме забили дважды, а на старте второй половины встречи уже вели в счете 3:0. Забарный почти заработал клиншит, однако Макберни не дал этого сделать, забив на 90+7.

Английская Премьер-лига, 13 тур
"Шеффилд Юнайтед" - "Борнмут" 1:3
Голы: Макберни 90+7 - Тавернье 12, 51, Клюйверт 45+3

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Шеффилд Юнайтед Борнмут
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