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Артета провел 200 матчей в качестве тренера Арсенала. И вместе с тем поставил клубный рекорд

Англия

Счастливый день для Микеля

Артета провел 200 матчей в качестве тренера Арсенала. И вместе с тем поставил клубный рекорд

ФК "Арсенал" / Автор неизвестен

UA-Футбол
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"Арсенал" в 13-м туре АПЛ одолел "Брентфорд" на выезде. Единственный гол на счету Гаверца. Этот матч стал 200-м для главного тренера канониров Микеля Артеты в роли менеджера этой команды.

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Кроме этого, Артета поставил клубный рекорд, ведь выиграл 116 матчей из 200-х, что является лучшим показателем в истории "Арсенала".

Я люблю побеждать. Мы занимаем первое место в таблице, и это то, где мы должны хотеть быть. Для меня также это был особый день – 200 игр, и я хочу сказать всем большое спасибо, это делает мою работу такой приятной, – сказал Артета.

Предыдущий тренер Арсен Венгер за свои первые 200 матчей выиграл 111 игр.

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Источник:
BBC
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