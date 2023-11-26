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Артета побив рекорд Венгера: Я хочу поблагодарить всех, кто делает мою работу такой приятной

Англия
Обновлено

Наставник Арсенала установил новое достижение

Артета побив рекорд Венгера: Я хочу поблагодарить всех, кто делает мою работу такой приятной

Фото: twitter.com/Arsenal

UA-Футбол
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Вчера в рамках 13 тура АПЛ, "Арсенал" встретился с "Брентфордом" и победил его с минимальным счетом 1:0.

Для главного тренера "Арсенала" эта игра стала 200, и 116 победа, тем самим Микель Артета побил рекорд Арсена Венгера который составлял в его первых 200 матчей 111 побед.

"Мне нравится побеждать, и мы на вершине таблицы. Здесь мы и хотим быть. Для меня это тоже особенный день: у меня 200 матчей во главе «Арсенала». Я хочу поблагодарить всех, кто делает мою работу столь приятной", – заявил испанец.

Напомним, Микель Артета стал главным тренером "канониров" с 2019 года.

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Источник:
BBC
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