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Миколенко против команды тен Хага. Эвертон – Манчестер Юнайтед: смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Ирискам" нужно выбираться со дна
Getty Images/Global Images Ukraine
“Эвертон” недавно очень пострадал от финансовых наказаний, опустившись в зону вылета. Теперь "ирискам" еще больше нужно набирать очки, чтобы сохранить прописку в АПЛ. Сегодняшним соперником будет нестабильный "Манчестер Юнайтед". Вполне под силу "Эвертону" навязать борьбу "манкунианцам", а Миколенку – продолжить свою голевую серию.
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Английская Премьер-лига
26 ноября, 18:30
Прямая трансляция: Setanta Sports
Трансляція матчу Евертон - Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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