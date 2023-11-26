Миколенко против команды тен Хага. Эвертон – Манчестер Юнайтед: смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ

“Эвертон” недавно очень пострадал от финансовых наказаний, опустившись в зону вылета. Теперь "ирискам" еще больше нужно набирать очки, чтобы сохранить прописку в АПЛ. Сегодняшним соперником будет нестабильный "Манчестер Юнайтед". Вполне под силу "Эвертону" навязать борьбу "манкунианцам", а Миколенку – продолжить свою голевую серию.

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Английская Премьер-лига

26 ноября, 18:30

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Евертон - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

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