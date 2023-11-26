АПЛ. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2. Когда офсайд — твой лучший друг

Матч, в котором отменили больше голов, чем в итоге забили. На самом деле это противостояние легко могло завершиться огромным разгромом "Астон Виллы", вот только у хозяев сегодня явно сбился прицел. Но давайте обо всем по порядку.

Команда Анге Постекоглу продолжают страдать от травм и дисквалификаций, из-за чего Эмерсон Роял вынужденно играет в центре обороны и в стартовом составе мы видим Брояна Хиля. У "Астон Виллы" с этим проблем куда меньше, но сегодня они играли не у себя дома, где "вилланы" стабильно побеждают, а на выезде, где у них проблем куда больше.

За первые 15 минут произошло столько выходов один на один с вратарем и в целом создано столько моментов, что этого бы хватило где-то на три матча. Сначала Дестини Удоджи ворвался из центральной зоны и получил отличный пас на выход с голкипером, впрочем, пробил выше ворот.

Через минуту Пау Торрес проспал Кулусевского, который перехватил мяч в чужой штрафной, обвел Карлоса и казалось, что уже забивает, но швед попал в штангу. Добивал там и Бреннан Джонсон, однако эту попытку заблокировали. Еще один выход на вратаря был у Брайана Хиля, впрочем испанец пробил точно в Мартинеса. Каскад невероятных возможностей продолжился, когда Джонсон простреливал в центр на свободного Сона Хын Мина, поэтому оставалось лишь занести мяч в ворота, но кореец в падении пробил выше ворот.

И это все за первые 15 минут. Что касается "Виллы", то в этот период вспоминается лишь один момент, который был у Пау Торреса, но центральный защитник пробил головой мимо ворот. Бримингемцы большую часть матча просто отбивались и их игру в обороне из-за многочисленных провалов точно не назовешь выдающейся.

На 22-й минуте "шпоры" все же нашли свой гол, сделал это Джованни Ло Чельсо. После подачи с углового мяч пролетел всю основную группу игроков и дошел до аргентинца, после удара которого рикошет от Карлоса дезориентировал Мартинеса, поэтому гол. 1:0. Разыграв мяч с центра поля, гости сразу сравняли счет, сделал это Уоткинс, правда после просмотра ВАР судьи разглядели у нападающего "Виллы" небольшой офсайд.

После этого острота в матче начала исчезать, команда Постекоглу начала играть куда осторожнее и, что называется, по счету. Наверное, зря они перешли в подобный режим, ведь в конце первой половины встречи бирмингемцы сравняли после обычного стандарта и подачи в штрафную площадку. Пау Торрес выиграл борьбу у Бена Дэвиса и отправил круглого в сетку ворот. 1:1. Унаи Эмери и его команде очень повезло после свистка на перерыв не проигрывать в счете, нужны были изменения.

Вторая половина встречи стартовала так, как и первая, только с количеством откровенно опасных моментов "шпоры" уже не преувеличивали, атаковали в меру. А защита "Виллы" и в дальнейшем не всегда понимала как противостоять подобным наступлениям со стороны соперника. Еще один гол из офсайда (как же без него) забил Сон, несколько опасных ударов, с которыми справился Мартинес. Счет на табло хозяевам изменить все же не удавалось.

А бирмингемцам сегодня для гола много не надо. Едва ли не в первой своей атаке во втором тайме они забили, воспользовавшись несыгранностью пары в центре обороны - Эмерсона Рояла и Бена Дэвиса. Слишком просто побежал на них Олли Уоткинс, которому отдал пас Тилеманс, достойного сопротивления от защиты он так и не почувствовал, поэтому сразу же пробил в дальний угол. Викарио спасти не смог и это 1:2.

Отвечать на подобную наглость было необходимо, поэтому Сон повел команду за собой на дальнейший штурм ворот Мартинеса. Хороший шанс сравнять счет был у Бена Дэвиса, который после углового каким-то чудом пробил выше ворот, хотя позиция была максимально выгодной. Свои моменты периодически появлялись и у "Астон Виллы", то есть команда Эмери не была все время зажата к собственным воротам, свои контратакующие укусы они все же делали.

За 5 минут до конца игрового времени Сон забил очередной гол в этом матче из офсайда. Всего у него 3 мяча сегодня из положения вне игры. Иногда эти офсайды были из-за взвешенной игры линии обороны, ведь команда Эмери всегда старается ловить своих соперников в офсайдные ловушки, а иногда это было все же случайностью. Как бы там ни было, но после подобного матча наставник "Виллы" может сказать, что реализация и офсайдные ловушки сегодня решили все. На самом деле, это утверждение не будет далеким от истины. Но команда Постекоглу должна была реализовывать собственные моменты, которых сегодня хватало. Если кого-то и винить в этом поражении, то только самих себя.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдуим" (Лондон)

Главный судья: Роберто Джонс (Англия)

"Тоттенхэм" — "Астон Вилла" 1:2

*На 24 минуте гол Олли Уоткинса был отменен из-за офсайда

Голы: Ло Чельсо (22) — Торрес (45+7), Уоткинс (61)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Роял, Дэвис, Удоджи — Бентанкур (Гойбьерг, 32), Ло Чельсо (Велис, 86) — Джонсон, Кулусевски, Хиль (Скипп, 71) — Сон

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Кэш (Бэйли, 46), Камара, Луиз, Макгинн (Рэмзи, 90+2) — Диаби (Тилеманс, 46), Уоткинс (Дуран, 90+1)

Предупреждения: Кэш (24), Камара (38), Макгинн (41), Уоткинс (82)