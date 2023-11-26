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Миколенко - в стартовом составе Эвертона на Манчестер Юнайтед

Англия
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Ждем снова гол от Виталия?

Миколенко - в стартовом составе Эвертона на Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский защитник Виталий Миколенко в 11-й раз подряд сыграет за "Эвертон". Сегодня он, вместе с коллегами, будет противостоять "Манчестер Юнайтед". Напомним, что в предыдущих двух матчах за "ирисок" Виталий отмечался голами.

Матч начнется в 18:30.

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"Эвертон", после снятия очков, находится на 19-м месте АПЛ с 4-а баллами в таблице. "МЮ" борется за зону еврокубков. Они на 8-й строчке и 21-м очком.

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