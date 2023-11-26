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Матч отмененных голов. Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия

Тоттенхэм - Астон Вилла ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 26.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Матч отмененных голов. Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

Черная полоса подопечных Постекоглу продолжается. На этот раз "шпоры" не смогли дома обыграть "виллан". В общем, это был матч отмененных из-за офсайда голов. Счет мог быть намного больше, однако - имеем, что имеем.

Хозяева открыли счет первыми, однако Пау Торрес смог сравнять в конце тайма и в раздевалку команды ушли с равным счетом. Во втором тайме команда Эмери смогла выйти вперед и удержать счет.

АПЛ, 13-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдуим" (Лондон)
Главный судья: Роберто Джонс (Англия)
"Тоттенхэм" - "Астон Вилла" 1:2
Голы: Ло Чельсо (22) - Торрес (45+7), Уоткинс (61)

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