Матч отмененных голов. Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2. Обзор матча и видео голов

Черная полоса подопечных Постекоглу продолжается. На этот раз "шпоры" не смогли дома обыграть "виллан". В общем, это был матч отмененных из-за офсайда голов. Счет мог быть намного больше, однако - имеем, что имеем.

Хозяева открыли счет первыми, однако Пау Торрес смог сравнять в конце тайма и в раздевалку команды ушли с равным счетом. Во втором тайме команда Эмери смогла выйти вперед и удержать счет.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдуим" (Лондон)

Главный судья: Роберто Джонс (Англия)

"Тоттенхэм" - "Астон Вилла" 1:2

Голы: Ло Чельсо (22) - Торрес (45+7), Уоткинс (61)