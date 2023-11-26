Перфоманс Гарначо. Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов

Команда Миколенко не смогла ничего противопоставить "красным дьяволам". Уже в начале матча "МЮ" забил невероятный гол в исполнении Гарначо. В дальнейшем преимущество только увеличивалось.

Хотя у "ирисок" и были моменты, однако страж ворот Онана был на месте. Виталий мог забить в третьей игре подряд, однако мяч полетел в перекладину.

Сейчас "Эвертон" занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице с 4-мя баллами. "Манкунианцы" находятся в зоне Лиги Конференций.