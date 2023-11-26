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Перфоманс Гарначо. Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов
Эвертон - Манчестер Юнайтед ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 26.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Команда Миколенко не смогла ничего противопоставить "красным дьяволам". Уже в начале матча "МЮ" забил невероятный гол в исполнении Гарначо. В дальнейшем преимущество только увеличивалось.
Хотя у "ирисок" и были моменты, однако страж ворот Онана был на месте. Виталий мог забить в третьей игре подряд, однако мяч полетел в перекладину.
Сейчас "Эвертон" занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице с 4-мя баллами. "Манкунианцы" находятся в зоне Лиги Конференций.
АПЛ, 13-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Голы: Гарначо (3), Рашфорд (56, с пенальти), Марсьяль (75)
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