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Перфоманс Гарначо. Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Эвертон - Манчестер Юнайтед ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 26.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Перфоманс Гарначо. Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

Команда Миколенко не смогла ничего противопоставить "красным дьяволам". Уже в начале матча "МЮ" забил невероятный гол в исполнении Гарначо. В дальнейшем преимущество только увеличивалось.

Хотя у "ирисок" и были моменты, однако страж ворот Онана был на месте. Виталий мог забить в третьей игре подряд, однако мяч полетел в перекладину.

Сейчас "Эвертон" занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице с 4-мя баллами. "Манкунианцы" находятся в зоне Лиги Конференций.

АПЛ, 13-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 0:3
Голы: Гарначо (3), Рашфорд (56, с пенальти), Марсьяль (75)

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