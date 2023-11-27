Постекоглу: Я разочарован, что нам не удалось добиться положительного результата

Анге Постекоглу оценил поражение "Тоттенхэма" от "Астон Виллы" (1:2) в АПЛ.

"Думаю, были отрезки, когда мы играли так же хорошо, как и в других матчах при мне. Я разочарован, что нам не удалось добиться положительного результата. Думаю, учитывая приложенные усилия, мы заслуживали большего.

Как тренер все, о чем ты можешь просить, чтобы ребята играли с прежним желанием и показывали тот футбол, который мы хотим. Сегодня они делали это", - сказал главный тренер "Тоттенхэма".