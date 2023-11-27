  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Постекоглу: Я разочарован, что нам не удалось добиться положительного результата
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Постекоглу: Я разочарован, что нам не удалось добиться положительного результата

Англия

Тренер Тоттенхэма оценил поражение от Виллы

Постекоглу: Я разочарован, что нам не удалось добиться положительного результата

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Анге Постекоглу оценил поражение "Тоттенхэма" от "Астон Виллы" (1:2) в АПЛ.

"Думаю, были отрезки, когда мы играли так же хорошо, как и в других матчах при мне. Я разочарован, что нам не удалось добиться положительного результата. Думаю, учитывая приложенные усилия, мы заслуживали большего.

Как тренер все, о чем ты можешь просить, чтобы ребята играли с прежним желанием и показывали тот футбол, который мы хотим. Сегодня они делали это", - сказал главный тренер "Тоттенхэма".

Читайте также АПЛ. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2. Когда офсайд — твой лучший друг
По теме
yellow-arrow
Шахтер может обеспечить евровесну, Заря может потерять все шансы. Расписание футбола на 27 ноября - третье декабря
yellow-arrow
Осимхен допускает переход в Челси. Форвард Наполи - главная цель "синих" этой зимой
yellow-arrow
Перфоманс Гарначо. Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов
Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости