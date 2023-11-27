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Тен Хаг - о сравнении Гарначо с Роналду и Руни: Для того, чтобы быть как они, надо забивать 20-25 голов в АПЛ каждый год

Англия

Тренер отметил потенциал молодого игрока

Тен Хаг - о сравнении Гарначо с Роналду и Руни: Для того, чтобы быть как они, надо забивать 20-25 голов в АПЛ каждый год

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эрик тен Хаг попросил не сравнивать Алехандро Гарначо с Роналду и Руни.

Такие параллели появились после того, как вингер "Манчестер Юнайтед" ударом через себя забил "Эвертону" (3:0).

"Не надо, это неправильно. У каждого из них свое лицо, но Гарначо предстоит пройти долгий путь, чтобы прийти к такому. Он должен очень усердно работать. Надо проявлять себя постоянно - пока он этого не делает.

Но у него точно огромный потенциал, мы не впервые увидели это. Мы часто видели проблески, однако для того, чтобы быть как Руни или Роналду, надо забивать 20-25 голов в АПЛ каждый год", - сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
fourfourtwo
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