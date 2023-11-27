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Эвертон набрал четыре очка в семи домашних матчах АПЛ. Это антирекорд клуба
После 13 туров ириски занимают предпоследнее место
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Набрав четыре очка в семи домашних матчах текущего сезона, "Эвертон" установил антирекорд клуба. Никогда ранее "ириски" не набирали столько или меньше очков в первых семи домашних играх одного сезона.
В семи матчах на стадионе "Гудисон Парк" "ириски" добились одной победы (над "Борнмутом" 3:0) и сыграли вничью (с "Брайтоном" 1:1). Остальные пять матчей команда Шона Дайча проиграла, включая игру с "Манчестер Юнайтед" (0:3), которая состоялась накануне, 26 ноября. Ранее "Эвертон" лишили 10 очков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
После 13 туров "ириски" занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч в рамках внутреннего первенства "Эвертон" проведет 2 декабря, когда приедет в гости к "Ноттингем Форест".
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