Манчестер Юнайтед установил уникальный рекорд в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в чемпионате Англии после матча 13-го тура с "Эвертоном", сообщает Squawka.

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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон" со счетом 3:0. После этой победы "Манчестер Юнайтед" стал первым клубом в АПЛ, который провел 500 сухих матчей в лиге.

На втором месте по этому показателю находится "Челси" (476). Третье место занимает "Ливерпуль" (460).

После 13 туров "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 24 очка. Победная серия команды в АПЛ составляет три матча.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ньюкаслом".