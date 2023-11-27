  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед установил уникальный рекорд в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед установил уникальный рекорд в АПЛ

Англия
Обновлено

Юнайтед установил уникальное достижение в чемпионате Англии

Манчестер Юнайтед установил уникальный рекорд в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в чемпионате Англии после матча 13-го тура с "Эвертоном", сообщает Squawka.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон" со счетом 3:0. После этой победы "Манчестер Юнайтед" стал первым клубом в АПЛ, который провел 500 сухих матчей в лиге.

На втором месте по этому показателю находится "Челси" (476). Третье место занимает "Ливерпуль" (460).

После 13 туров "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 24 очка. Победная серия команды в АПЛ составляет три матча.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ньюкаслом".

По теме
yellow-arrow
Мохамед Салах рассказал, с кем бы хотел сыграть в одной команде
yellow-arrow
Гвардиола прокомментировал прогнозируемый срок возвращения Кевина Де Брюйне
yellow-arrow
Рио Фердинанд: У Арсенала больше шансов выиграть титул, чем у Ливерпуля
АПЛ Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
squawka
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости